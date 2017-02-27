В Новосибирске заработал новый дилерский центр Skoda

Московская ГК «Автомир» запустила в Новосибирске новый дилерский центр марки Skoda — «Автомир Богемия Новосибирск».





Заработал дилерский центр на пр. Энергетиков, 4«а». «Открылись мы в начале этого года. Сервисный центр занимает почти 500 кв. м, в шоу-руме помещается около 6 автомобилей», — рассказала маркетолог «Автомир Богемия Новосибирск» Ксения Валикаева.







По ее данным, для покупателей представлена полная линейка автомобилей Skoda. План продаж на 2017 год — 350 автомобилей.







Кроме «Автомир Богемия Новосибирск» в Новосибирские автомобили Skoda продает дилерский центр «Альт-Парк». Ранее официальным дилером «Шкоды» в Новосибирске была и ГК «МАКС Моторс». «Автомир» в Новосибирске является также официальным дилером марок Toyota, Volkswagen, Hyundai, Renault и Suzuki.