В Новосибирске заработал новый дилерский центр Skoda

В Новосибирске заработал новый дилерский центр Skoda

Московская ГК «Автомир» запустила в Новосибирске новый дилерский центр марки Skoda — «Автомир Богемия Новосибирск».


Заработал дилерский центр на пр. Энергетиков, 4«а». «Открылись мы в начале этого года. Сервисный центр занимает почти 500 кв. м, в шоу-руме помещается около 6 автомобилей», — рассказала маркетолог «Автомир Богемия Новосибирск» Ксения Валикаева.


По ее данным, для покупателей представлена полная линейка автомобилей Skoda. План продаж на 2017 год — 350 автомобилей.


Кроме «Автомир Богемия Новосибирск» в Новосибирские автомобили Skoda продает дилерский центр «Альт-Парк». Ранее официальным дилером «Шкоды» в Новосибирске была и ГК «МАКС Моторс». «Автомир» в Новосибирске является также официальным дилером марок Toyota, Volkswagen, Hyundai, Renault и Suzuki.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено «Автомир Богемия Новосибирск»

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