Нидерландская компания передумала банкротить «Сибантрацит»

Компания из Нидерландов Sixpack Enterprises BV отозвала иск о банкротстве новосибирского производителя угля «Сибирский антрацит», поданное в Арбитражный суд НСО на прошлой неделе.







Согласно документам, опубликованным на сайте суда, ходатайство об отзыве иска подано сегодня, 27 февраля.





Иск о банкротстве «Сибантрацита» от нидерландской компании был подан в Арбитражный суд НСО 20 февраля, а судебные тяжбы между компаниями идут с прошлого года. В ноябре 2016 года Sixpack Enterprises потребовала с новосибирской компании 449,1 тыс. долл., а также 1,2 млн руб. за судебные издержки и 21 тыс. долл. за арбитражный сбор. «Сибантрацит» отказался от выплат, после чего голландцы отправили новый иск в Арбитражный суд НСО. Новосибирская компания в комментарии для НГС.НОВОСТИ называла требования Sixpack «абсурдом и попыткой создать фейковую новость». Подробности спора в компании раскрывать не стали.





В арбитраже сейчас рассматривается и встречный иск «Сибантрацита» к нидерландской компании на 280 тыс. долл. Следующее слушание назначено на 16 марта.

