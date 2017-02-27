В районе скандальной стройки на ул. Богдана Хмельницкого начали рубить деревья

27 февраля на ул. Богдана Хмельницкого начали рубить сосны в районе снесенного клуба «Отдых». Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили жители улицы.









Рабочие начали рубить деревья сегодня около 9:00, а сейчас они уже пилят поваленные деревья для вывоза, рассказал участник общественного движения «Защитим Богданку!» Александр Лунин.







«Позвонили в полицию, получили ответ, что "у застройщика есть порубочные документы". Пока никакой информации больше нет», — сообщили общественники. НГС.НОВОСТИ отправили запросы о необходимых на вырубку документах в мэрию Новосибирска и в приемную застройщика, но они не смогли оперативно ответить на вопросы.









Последний вариант проекта застройки территории, где ранее находились здания клуба «Отдых» и Дома спорта, застройщики представили 21 февраля на заседании архитектурно-градостроительного совета. На следующий день после этого мэр Анатолий Локоть в очередной раз получил претензии от жителей по застройке ул. Богдана Хмельницкого — вопрос ему задала радиослушательница в прямом эфире «Городской волны».







«А ведь застройщик, перед тем как приступать к строительству и к сносу каких-то деревьев, высадил большее количество сосен, чем то, которое попадет под этот объект. Он мог этого не делать, тем не менее в ходе этих переговоров, обсуждений, общественных слушаний, разговоров с жителями, с ветеранами [было принято такое решение]», — заметил мэр в ответ.

