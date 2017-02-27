Внедорожник заехал на 10 километров в Обское море и застрял

Ночью 27 февраля «Нива» с тремя рыбаками застряла в 10 километрах от берега на Новосибирском водохранилище.







Инцидент произошел в районе поселка Новопичугово в Ордынском районе, рыбаки днем выехали на лед, а вернуться ночью не смогли и увязли в снегу.







«Автомобиль "Нива" с тремя рыбаками, один из которых несовершеннолетний (15 лет)», — рассказал главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев. По его словам, мужчины не сразу смогли вызвать экстренную службу, потому что не знали точного номера областных спасателей.







Машина застряла в 10 километрах от береговой линии.







«В 3:30 ночи их доставили в Новопичугово, от оказания медицинской помощи они отказались. В спасательной операции участвовали 3 спасателя на двух единицах техники», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







В пресс-службе добавили, что водителя автомобиля, который нарушил правила и выехал на лед вне ледовой переправы, ждет административная ответственность.







По информации АСС НСО, обратиться к областным спасателям можно по их общему номеру 218-22-32.







Новосибирским спасателям постоянно приходится спасать рыбаков, застрявших во льдах. На прошедших выходных ради безопасности МЧС проводило акцию «Безопасный лед», во время которой они патрулировали акваторию реки Обь в районе ГЭС, также Бердь, Чаны и Обское водохранилище.





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