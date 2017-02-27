Огромный стеклянный «Айсберг» на Красном проспекте продают за 600 миллионов

Огромный стеклянный «Айсберг» на Красном проспекте продают за 600 миллионов (фото)


В Новосибирске выставили на продажу два здания бизнес-комплекса «Айсберг» на Красном проспекте — общая сумма продажи составляет более 623 млн руб.


Как рассказал Данил Прудников, владелец компании MDBroker, ведущей продажу, комплекс «Айсберг» состоит из двух зданий, соединенных между собой наземным остекленным переходом.


5-этажное здание на второй линии с адресом Красный проспект, 17/2 (I очередь строительства) состоит из офисных площадей и парковочного комплекса, которые продаются отдельно. 3 офисных этажа площадью 3189 кв. м продавец оценил в 300 555 тыс. руб. При средней стоимости аренды офисов в 700 руб. за 1 кв. м ежемесячная доходность может составлять порядка 2,2 млн руб.


Теплую парковку с автономным заездом на 90 автомобилей продают как готовый бизнес за 85 848 тыс. руб. С учетом средней стоимости месячной аренды машино-места в этой части Новосибирска в 6 тыс. руб., ежемесячный доход при полной заполняемости оценивается в 540 тыс. руб. «Действует дневной тариф 50 руб./ч или 300 руб./сутки, при данном условии общий доход составляет около 1 млн/мес.», — подчеркивается в объявлении.


Огромный стеклянный «Айсберг» на Красном проспекте продают за 600 миллионов (фото)


В офисном здании с «ломаным» остекленным фасадом на Красном проспекте (II очередь) продаются 3–10-й этажи — цокольный, первый и второй собственник оставляет за собой. Площадь продаваемых офисов составляет почти 3 тыс. кв. м, их оценили в 323 653 тыс. руб. Ежемесячно средний доход от аренды может составлять около 2,5 млн руб, подсчитал Данил Прудников.


Подобные объекты в Новосибирске нечасто выставляются на продажу. Летом 2015 года на Avito.ru выставили на продажу торговый центр «Амстердам» — 22 тыс. кв. м оценивали в 1 млрд руб. В 2011 году продавали два крупных бизнес-центра: «Кобру» на ул. Димитрова, 4/1 за 2154 млн руб. и «Меридиан» на ул. Семьи Шамшиных, 22/1 за 450 млн руб.

Лиза Пичугина
Фото Татьяны Кривенко (1), предоставлено Данилом Прудниковым (2)

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