Водители начали составлять список самых «убитых» дорог Новосибирска

Новосибирцы решили помочь общественникам составить народную карту плохих дорог — на нее уже попали выбоины в Октябрьском районе и глубокая колея в Академгородке.





Ул. Арбузова





В феврале 2017 года «Общероссийский народный фронт» запустил федеральный проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Желающие поучаствовать в этом проекте могут зайти на сайт dorogi-onf.ru, отметить на карте самые разбитые дороги и проголосовать за те участки, которые острее всего нуждаются в ремонте.





Позже общественники собираются подвести итоги голосования, составить рейтинги «убитых» дорог и довести их до сведения региональных и муниципальных властей.





Предполагается, что лидеры голосования получат преимущество при составлении списков для ремонта дорог.





После запуска проекта на карте уже начали появляться первые претенденты на ремонт. Не обошли гости сайта вниманием и дороги Новосибирска. В частности, на карту попала ул. Арбузова в Академгородке. Отметивший ее пользователь называл недостатками улицы «глубокую колею с ямами, дорогу с крутыми поворотами и подъемом/спуском». «Выбрасывает на "встречку"», — жалуется пользователь.





Ул. Кирпичная Горка





Кроме того, на карте «убитых» дорог засветилась ул. Кирпичная Горка в Октябрьском районе Новосибирска.







«Поставили бетонный столб, сузили проезжую часть на несколько метров, пешеходная дорожка не чистится, не посыпается, в результате люди скатываются прямо под колеса автомобилей, как по склону горы. Движение автомобилей интенсивное, много грузовиков, строители, снег на снегоотвал возят и т.д. Частые аварии, просто чудо, что еще никого не задавили из пешеходов», — описывает состояние этой дороги пользователь Игорь Ф.







Ул. Военный городок





Еще один активист нанес на карту выбоины на ул. Военный городок в Октябрьском районе. А в целом по Новосибирской области за статус самых «убитых» дорог борются еще и участки в Колыванском районе и Искитиме.





Напомним, весной 2016 года новосибирская студия экстремального кино Creative Elements смонтировала ролик о разбитых дорогах и ямах Новосибирска. Авторы видео привлекли внимание зрителей к состоянию ул. Автогенной, Высоцкого и Лазурной. А летом житель микрорайона ОбьГЭС самостоятельно отремонтировал отрезок дороги на пути к местным дачам.