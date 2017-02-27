Водитель Audi попытался проскочить между фурами и устроил смертельное ДТП

В ночь на 27 февраля на трассе в Барабинском районе в ДТП погиб 40-летний пассажир «Ауди».





Авария произошла в 00:10 на трассе Р-254 «Иртыш». 23-летний житель Куйбышева ехал на «Ауди» в сторону Новосибирска и на 1127-м км автодороги столкнулся с грузовиком «Ивеко».





ДТП унесло жизнь пассажира легковушки — 40-летнего жителя Куйбышева, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.







Подробности аварии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по НСО. Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня, водитель «Ауди» попытался обогнать впереди идущий грузовой автомобиль с полуприцепом. Им управлял 57-летний мужчина.







В письменном объяснении водитель «Ауди» указал, что ехал по трассе со скоростью 80 км/ч и за рулем был недолго. Когда он увидел впереди габариты грузового автомобиля, решил обогнать его.





«Водитель включил левый поворот, начал обгонять грузовик, но увидел идущий навстречу еще один грузовик. Он понял, что не успевает ни опередить впереди идущее транспортное средство, ни вернуться, и решил проехать между грузовиками.





В итоге он столкнулся с левым грузовиком. Затем его по касательной развернуло, и пассажир, сидящий справа, получил основной удар», — описали момент аварии в УГИБДД.





Уже получены данные медэкспертизы, которые показали, что водитель «Ауди» был трезвым. Молодому человеку понадобилась разовая медицинская помощь, оснований для госпитализации не оказалось, уточнил Константин Шкабарня.





В Новосибирской области с начала года это уже не первая авария с погибшими, которая произошла из-за неудачно выполненного обгона. В конце января в Чулымском районе столкнулись «Тойота Корона Премио» и грузовик «Хино Рэйнджер». Тогда погибли двое мужчин.







«При выполнении обгона нужно быть максимально внимательным», — предупредили в ГИБДД.





В областном ГУ МВД пояснили, что по факту этой аварии проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Предварительно вина усматривается в действиях водителя "Ауди"», — передали в пресс-службе.