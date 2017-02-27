Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке

В ночь на 27 февраля новосибирские буддисты собрались в Нижней Ельцовке на праздник Белого месяца, или Восточного нового года.







По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, который побывал в дацане поздно вечером 26 февраля, там собралось около 40 прихожан и четыре монаха.





«Накануне Сагаалгана (праздник Белого месяца) проводится особый молебен, посвященный десяти божествам-защитникам, которые пытаются образумить всех противников буддизма», — пояснила координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева.



















Верующим перед молебном рекомендуют не спать всю ночь либо проснуться в 4–5 утра. Как отметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, прихожане несли в храм разнообразные сладости, водку и молились до утра.







26 февраля праздник был не только у буддистов. Православные христиане отметили конец Масленицы — Прощеное воскресенье, а сегодня начался Великий пост.

