Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке

Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке (фото)

В ночь на 27 февраля новосибирские буддисты собрались в Нижней Ельцовке на праздник Белого месяца, или Восточного нового года.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, который побывал в дацане поздно вечером 26 февраля, там собралось около 40 прихожан и четыре монаха.


«Накануне Сагаалгана (праздник Белого месяца) проводится особый молебен, посвященный десяти божествам-защитникам, которые пытаются образумить всех противников буддизма», — пояснила координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева.


Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке (фото)


Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке (фото)


Буддисты всю ночь встречали восточный новый год в Нижней Ельцовке (фото)


Верующим перед молебном рекомендуют не спать всю ночь либо проснуться в 4–5 утра. Как отметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, прихожане несли в храм разнообразные сладости, водку и молились до утра.


26 февраля праздник был не только у буддистов. Православные христиане отметили конец Масленицы — Прощеное воскресенье, а сегодня начался Великий пост.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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