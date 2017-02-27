Призер Олимпиады в Рио из Новосибирска снял клип про суровую жизнь

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве гимнаст Иван Стретович выпустил клип на песню «Iceberg» из своего первого альбома, который спортсмен записал в январе. Вместе со спортсменом в клипе снялись два московских рэпера — Banny Bong и iLyshin.







Новосибирский спортсмен снимал клип в Москве, Королёве и в Подмосковье.









Иван Стретович рассказал НГС.НОВОСТИ, что в скором времени начнет съемки еще одного клипа, однако исполнитель пока не решил на какую именно песню. В недавно выпущенном альбоме спортсмена «Janga-langa» всего шесть треков — Стретович записывал их в разных городах, в том числе за границей.