Призер Олимпиады в Рио из Новосибирска снял клип про суровую жизнь

Призер Олимпиады в Рио из Новосибирска снял клип про суровую жизнь (видео)

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве гимнаст Иван Стретович выпустил клип на песню «Iceberg» из своего первого альбома, который спортсмен записал в январе. Вместе со спортсменом в клипе снялись два московских рэпера — Banny Bong и iLyshin.


Новосибирский спортсмен снимал клип в Москве, Королёве и в Подмосковье.



Иван Стретович рассказал НГС.НОВОСТИ, что в скором времени начнет съемки еще одного клипа, однако исполнитель пока не решил на какую именно песню. В недавно выпущенном альбоме спортсмена «Janga-langa» всего шесть треков — Стретович записывал их в разных городах, в том числе за границей.

Дарья Януш
Фото — стопкадр видео Genesis Factory
Видео Genesis Factory

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