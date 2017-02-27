Новосибирский бизнесмен погиб в Таиланде

Новосибирский бизнесмен погиб в Таиланде

В Таиланде погиб новосибирский бизнесмен, соучредитель ООО «Завод торгового оборудования» Евгений Пентегов.


Гибель 44-летнего бизнесмена подтвердили в ООО «Завод торгового оборудования», добавив, что похороны мужчины будут 2 марта. По предварительным данным, Евгений Пентегов утонул.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Там попросили письменный запрос и обещали ответить в ближайшее время.


Новосибирский бизнесмен погиб в Таиланде

По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Пентегов являлся соучредителем еще 18 компаний в Новосибирске, помимо ООО «Завод торгового оборудования».


Продукция завода
Продукция завода


Таиланд — одно из любимых мест отдыха туристов из России, в том числе и Новосибирска. Однако иногда с новосибирцами происходят несчастные случаи, например в Паттайе в столкновении внедорожника и двух мотоциклов погиб 22-летний житель Бердска Михаил Рыженков. В другой аварии погибла 27-летняя новосибирская туристка Юлия Зеркина: девушка упала с резко затормозившего мотоцикла и приземлилась на голову.

Ксения Евдокимова

Фото 1 —  IakovKalinin (EssentialsiStock), ztopro.ru (2,3)

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