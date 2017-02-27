Новосибирский бизнесмен погиб в Таиланде
В Таиланде погиб новосибирский бизнесмен, соучредитель ООО «Завод торгового оборудования» Евгений Пентегов.
Гибель 44-летнего бизнесмена подтвердили в ООО «Завод торгового оборудования», добавив, что похороны мужчины будут 2 марта. По предварительным данным, Евгений Пентегов утонул.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Там попросили письменный запрос и обещали ответить в ближайшее время.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Пентегов являлся соучредителем еще 18 компаний в Новосибирске, помимо ООО «Завод торгового оборудования».
Таиланд — одно из любимых мест отдыха туристов из России, в том числе и Новосибирска. Однако иногда с новосибирцами происходят несчастные случаи, например в Паттайе в столкновении внедорожника и двух мотоциклов погиб 22-летний житель Бердска Михаил Рыженков. В другой аварии погибла 27-летняя новосибирская туристка Юлия Зеркина: девушка упала с резко затормозившего мотоцикла и приземлилась на голову.
Ксения Евдокимова
Фото 1 — IakovKalinin (EssentialsiStock), ztopro.ru (2,3)