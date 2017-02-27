Новосибирский бизнесмен погиб в Таиланде

В Таиланде погиб новосибирский бизнесмен, соучредитель ООО «Завод торгового оборудования» Евгений Пентегов.





Гибель 44-летнего бизнесмена подтвердили в ООО «Завод торгового оборудования», добавив, что похороны мужчины будут 2 марта. По предварительным данным, Евгений Пентегов утонул.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Там попросили письменный запрос и обещали ответить в ближайшее время.







По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Пентегов являлся соучредителем еще 18 компаний в Новосибирске, помимо ООО «Завод торгового оборудования».







Продукция завода





Таиланд — одно из любимых мест отдыха туристов из России, в том числе и Новосибирска. Однако иногда с новосибирцами происходят несчастные случаи, например в Паттайе в столкновении внедорожника и двух мотоциклов погиб 22-летний житель Бердска Михаил Рыженков. В другой аварии погибла 27-летняя новосибирская туристка Юлия Зеркина: девушка упала с резко затормозившего мотоцикла и приземлилась на голову.

