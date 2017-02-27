​Возле «Речного вокзала» перекрыли несколько полос на дороге

С 27 февраля в Новосибирске на «Речном вокзале» из-за ремонта рабочие перекрывают несколько полос Большевистской.



Проезжую часть сузят на 4,5 м до 19 марта возле строящегося здания № 45/1 — оно стоит рядом со входом на станцию метро «Речной вокзал».



«Это связано с проведением ОАО "Строймеханизация" земляных работ при строительстве водопровода на ул. Большевистской», — сообщили в пресс-центре мэрии.









Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, торговый комплекс возле станции метро «Речной вокзал» строит компания «СтройМастер». В здании будет 4 этажа, а также надземный переход над ул. Большевистской. Торговые площади разместятся на трех этажах нового здания и займут почти 13 тыс. кв. м. На 4-м этаже будет парковка, говорится на сайте проекта.





О том, что этот участок перекроют, мэрия сообщала за месяц — 27 января.





Ул. Большевистская известна тем, что по утрам собирает длинные пробки, которые тянутся со стороны Академгородка до Речного вокзала. Сегодня утренний затор по Большевистской и Бердскому шоссе превысил 7 км.