​Возле «Речного вокзала» перекрыли несколько полос на дороге

Возле «Речного вокзала» перекрыли несколько полос на дороге (схема)

С 27 февраля в Новосибирске на «Речном вокзале» из-за ремонта рабочие перекрывают несколько полос Большевистской.


Проезжую часть сузят на 4,5 м до 19 марта возле строящегося здания № 45/1 — оно стоит рядом со входом на станцию метро «Речной вокзал».


«Это связано с проведением ОАО "Строймеханизация" земляных работ при строительстве водопровода на ул. Большевистской», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Возле «Речного вокзала» перекрыли несколько полос на дороге (схема)


Как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ, торговый комплекс возле станции метро «Речной вокзал» строит компания «СтройМастер». В здании будет 4 этажа, а также надземный переход над ул. Большевистской. Торговые площади разместятся на трех этажах нового здания и займут почти 13 тыс. кв. м. На 4-м этаже будет парковка, говорится на сайте проекта.


О том, что этот участок перекроют, мэрия сообщала за месяц — 27 января.


Ул. Большевистская известна тем, что по утрам собирает длинные пробки, которые тянутся со стороны Академгородка до Речного вокзала. Сегодня утренний затор по Большевистской и Бердскому шоссе превысил 7 км

Елена Громкова 
Фото Татьяны Кривенко
Фрагмент справочника 2ГИС

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