В центре закрылся самый популярный ресторан прошлого лета





Заведение GastroClub прекратило работу, вчера в нем прошла прощальная вечеринка, сегодня с утра двери его были уже закрыты.





Информация о том, что бар работал последний день 26 февраля появилась и в официальных группах заведения в сетях Facebook и «ВКонтакте». О намерениях владельцев закрыть ресторан источники, близкие к руководству, сообщали НГС еще в начале года. В качестве причины тогда называлось завершение срока годового договора аренды, который истекает в начале марта.









GastroClub открылся в декабре 2015 года на углу улиц Ленина и Советской и был первым ресторанным проектом предпринимателя Владимира Антоненко, который до этого занимался торговлей одежды (сеть магазинов верхней одежды VETRANET). Концепция бара была позаимствована у украинского заведения «Гастророк» (Киев) — владелец новосибирского заведения даже приобрел франшизу «Гастророка», однако впоследствии решил управлять своим рестораном по-своему. В нем были более сложные, «авторские» блюда и вычурная подача.











Первые полгода ресторан испытывал видимые сложности с посещаемостью — полным его зал бывал лишь в пятницу вечером. «Звездный час» бара настал летом, когда владельцы догадались организовать на тротуаре рядом с «Гастроклубом» летнюю террасу в европейском стиле — просто выставляя вечерами на мостовую складные столы и стулья.











Музыканты выступали здесь же, стоя на газоне, отделяющем тротуар от проезжей части. В теплые дни здесь нередко было трудно найти свободное место даже в будни.







Однако лето закончилось, и, по всей видимости, посещаемость не удалось вернуть до нужного для сохранения рентабельности уровня, и владелец решил свернуть проект. Это уже не первое крупное заведение, которое перестало работать в этом году. Ранее после новогодних праздников прекратил работу ресторан «Самарканд» на ул. Ленина, а в начале февраля в ТРЦ «Аура» закрылся единственный бар сети TGI Fridays's.

