За праздники водители устроили 4 жестких аварии

За праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Новосибирске произошло 4 аварии с одним погибшим и 4 пострадавшими.





По оценке автоинспекторов, это немного по сравнению с обычными днями. «Два было столкновения транспортных средств, один наезд на пешехода и один, как у нас говорят, наезд на препятствие — на световую опору», — описали ситуацию в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Последним ДТП в этом списке оказалось столкновение «Лексуса» и «Тойоты Краун» возле дома № 1 на ул. Владимировской. Эта авария случилась 26 февраля в 19:40.







Как сообщили в Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Лексуса» ехал по ул. Владимировской со стороны ул. Фабричной и врезался в «Тойоту», которая ехала впереди. В аварии пострадала 62-летняя пассажирка «Лексуса» — врачи увезли ее в клинику НИИТО с переломами.







Как пояснил автоинспекторам сам водитель «Лексуса», он ехал по гололеду со скоростью 40 км/ч, когда впереди идущая «Тойота» резко затормозила. Избежать аварии не удалось. В свою очередь 29-летний водитель «Тойоты Краун» сообщил, что нажал на тормоз после того, как то же самое сделали два ехавших перед ним водителя.







Также за прошедшие выходные автоинспекторы задержали в Новосибирске 68 нетрезвых водителей. Чаще всего на пьяной езде новосибирцы попадались 24 февраля, отметили в группе пропаганды ГИБДД.

