В первые дни весны Новосибирск ждет сильное похолодание

В первые дни весны Новосибирск ждет сильное похолодание

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз до конца февраля и на первые дни календарной весны — в регион идут снегопады и похолодание.


Следом за мощным выбросом тепла к Новосибирску и окрестностям подступают циклонические системы из регионов Атлантики. С ними связаны атмосферные фронты и осадки, которые уже начались. 


«Самые интенсивные снегопады придутся на ближайшие сутки. Ожидаем снегопады, метели и общая такая тенденция — к понижению температуры», — говорит пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин.


Если 28 февраля ночью синоптики ждут –4…–9 градусов, то ко 2 марта ночью похолодает местами до –13…–18 градусов. 


Завтра днем ожидается –3…+2 градуса, но в последующие сутки температура опустится до –1 до –6 градусов. 


«Пока видно, что начало весны мы со снегопадами встретим, но у них есть тенденция к ослаблению», — прокомментировал Ренад Ягудин.

Анна Наумцева 
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 17006
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено