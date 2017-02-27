В первые дни весны Новосибирск ждет сильное похолодание

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз до конца февраля и на первые дни календарной весны — в регион идут снегопады и похолодание.







Следом за мощным выбросом тепла к Новосибирску и окрестностям подступают циклонические системы из регионов Атлантики. С ними связаны атмосферные фронты и осадки, которые уже начались.





«Самые интенсивные снегопады придутся на ближайшие сутки. Ожидаем снегопады, метели и общая такая тенденция — к понижению температуры», — говорит пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин.







Если 28 февраля ночью синоптики ждут –4…–9 градусов, то ко 2 марта ночью похолодает местами до –13…–18 градусов.





Завтра днем ожидается –3…+2 градуса, но в последующие сутки температура опустится до –1 до –6 градусов.





«Пока видно, что начало весны мы со снегопадами встретим, но у них есть тенденция к ослаблению», — прокомментировал Ренад Ягудин.

