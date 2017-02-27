Белые медведи Ростик и Герда стали героями таймлапса

Специалисты компании ТТК сделали видеоролик, посвященный одному дню из жизни белых медведей в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило.







Международный день полярного медведя отмечают во всем мире сегодня, 27 февраля.





«Семь часов записи вошли в трехминутное видео. Главными героями ролика стали медведь Ростик и его мать Герда», — рассказали в компании ТТК, чьи веб-камеры установлены в вольерах животных Новосибирского зоопарка.







По данным пресс-службы ТТК, с начала 2017 года за жизнью семьи белых медведей следят более 22 тыс. зрителей ежедневно. За два дня, 10 и 11 февраля, когда появилась информация, что Ростику ищут новый дом, и сотрудники барнаульского зоопарка интересовались медвежонком, трансляции посмотрели более 6500 раз.











«За минувший год трансляции в зоопарке собрали более миллиона просмотров. Этот проект вызывает немалый интерес у зрителей, люди активно делятся своими пожеланиями и предложениями, поэтому мы будем и дальше развивать его», — отметил директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин.

