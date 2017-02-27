Пробка по Большевистской и Бердскому шоссе растянулась на 7 с лишним километров
Утром в Новосибирске со стороны Академгородка к Речному вокзалу протянулась 7-километровая пробка.
«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Бердское шоссе, Большевистская, от Первомайской до Коммунального моста. Длина пробки — 7,7 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки в 8:24.
В целом, уровень пробок в Новосибирске достиг 6 баллов.
В начале месяца пробка около 8 км уже собиралась на Большевистской, это было 2 февраля.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянов
Скрин yandex.ru/maps
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