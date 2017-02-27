В двух подвалах жилого дома нашли сразу 40 кошек





Зоозащитники нашли под Новосибирском дом, в подвалах которого поселились четыре десятка кошек.





«Волонтеры из приюта "Дари добро" поехали за 60 км от города, чтобы отвезти щенка Нурика в новый дом к хозяевам. И случайно обнаружили стаю кошек, которая живет в подвале. Кошек около четырех десятков в двух подвалах», — рассказала куратор приюта Оксана Маслова. Кошки больные, голодные, с лысыми пятнами, отмороженными лапами и ушами.







До того, как волонтеры начали кормить кошек, животных было только 20, потом появились остальные.









Она добавила, что это подвалы одного из жилых домов в военном городке в Коченево. Жители рассказали волонтерам, что кошек подкармливают две женщины из соседних домов.







«С осени кошек прибавилось вдвое, так как они размножаются. Там еще есть подвал в соседнем доме и такое же примерно количество кошек», — передали зоозащитники слова одной из местных жительниц.







Волонтеры забрали несколько кошек, чтобы вылечить, а потом стерилизовать. «Кошки пока будут жить в приюте, до нахождения им хозяев», — отметила Маслова. Постепенно они планируют вывезти из подвалов всех кошек, а также съездить к соседнему дому, где живет еще одна стая.







Щенок Нурик, которого волонтеры отвезли новым хозяевам



