На МЖК козырек рухнул под тяжестью снега 


На МЖК козырек рухнул под тяжестью снега  (фото)

На Восточном жилмассиве у двухэтажного здания из-за тяжести снега обвалился козырек.


Фотографиями рухнувшего козырька у двухэтажного административного здания по ул. Лазурная, 24 в Октябрьском районе с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился читатель. Мужчина сообщил, что вдоль здания проходит пешеходная дорога от остановки до жилых домов.


«Еще две точно такие же части остались на месте и продолжают угрожать жизни и здоровью людей», — подчеркнул он.


По информации справочника 2ГИС, в этом здании находится, в частности, сеть универсамов «Пятерочка», салон-парикмахерская, аптека, ателье и ряд мелких магазинов. Большинство из них сегодня не работали. 


Это далеко не первый случай, когда под тяжестью снега в Новосибирске обрушиваются конструкции домов. Несколькими днями ранее жители ул. Богдана Хмельницкого сообщили о рухнувшей под тяжестью снега крыше жилого дома. 


Кроме того, 19 января обрушилась крыша бердского конного клуба «Аллюр». Погибли 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница клуба. По версии следствия, крыша постройки не выдержала тяжести снега и обрушилась на находящуюся в манеже группу из 7 человек, занимающихся конным спортом.

Ольга Власова
Фото читателя 

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