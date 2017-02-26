Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Праздничные гулянья по поводу Масленицы прошли по всему городу —  корреспондент НГС обошел самые популярные места народного веселья.


Ближе всего к природе (и одновременно в пешей доступности от метро) Масленицу можно было увидеть в парке «Березовая роща». Уже на входе отдыхающих встречал жизнерадостный человек-цветочный букет.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Большая часть публики здесь, впрочем, просто гуляла, как это обычно бывает в выходные. Лишь песни и пляски на сцене напоминали о том, что сегодня какой-то особенный день. Девушки и юноши лихо отплясывали под украинскую народную песню про хлопцев и коней.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Гость из дальнего зарубежья, который не знаком с российскими традициями, мог бы решить, что сегодня —  день шашлыка (или по иностранному — кебаба): запах жареного мяса разносился сразу из нескольких мест, а количество желающих перекусить жареной свининой значительно превышало любителей блинов.  «Почем шашлык?» — спросил, подойдя к мангалу, пенсионер в ношеном полушубке, не столько прицениваясь, сколько просто для того, чтобы завязать разговор. И услышав ответ (300 рублей за шпажку), задумался, много это или мало. 


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Повсюду дети просили что-нибудь у родителей, поскольку иначе зачем вообще приходить в парк. Фаворитом у молодого поколения были явно не блины, а сахарная вата. 


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Для любителей северной экзотики в поте копыт работал олень с раскидистыми рогами.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Склонные к здоровому авантюризму молодые новосибирцы могли вдоволь полазить по раскинутым между сосен лестницам, канатам и прочим средствам рискованного передвижения.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Желающие могли принять участие в зажигательных танцах.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


А также спеть песни разной степени народности. Этот господин в костюме, по всей видимости, волка как раз с воодушевлением выводит: «Была бы только ночка, да ночка потемней». 


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Самая насыщенная программа оказалась в Академгородке. Здесь для Масленицы перекрыли на полдня ул. Ильича, превратив ее в пешеходную.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Участникам народных гуляний предлагались самые разные развлечения. Самым фотогеничным из них была, пожалуй, стрельба из лука. Неважно, попал ли ты в цель, но на фото человек с натянутой тетивой смотрится внушительно.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Традиционное лазанье по бревну (для которого находится обычно не так много желающих) здесь заменили инновационным баскетболом. Для получения приза нужно было попасть теннисным шариком в ведро, подвешенное на разной высоте — в зависимости от возраста претендента.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


За порядком в Академгородке следили курсанты военного училища, которых для красочности нарядили в разноцветные костюмы, назвав «потешным войском». 


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Большим успехом у детворы пользовалась и здоровенная гора снега у ДК «Академия», хотя вряд ли этот аттракцион был в списке организаторов.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Академгородок, кстати, оказался единственным местом (из тех, где удалось побывать корреспонденту НГС), где по случаю Масленицы чем-то безвозмездно (то есть даром) угощали. Правда, это были не блины, а солдатская каша. Говорят, вкусная.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


В Центральном парке царило общее оживление, которое подогревали со сцены ведущие и коллективы художественной самодеятельности.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Помогали создавать праздничную атмосферу одетые в не столько народные, сколько просто яркие костюмы промоутеры всевозможных брендов.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


Здесь уже можно было угоститься блинчиками, но давали их только в обмен на купон, заработать который предлагалось, приняв участие в каком-нибудь конкурсе.


Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины (фото)


В яхт-клубе «Маяк» Масленицу отмечали по-спортивному колоритно. Здесь можно было попробовать себя в кайтинге (скольжение по снегу на парашютной тяге). И даже традиционное сжигание чучела здесь получилось с со кайтинговой спецификой. Чемпион мира по зимнему кайтингу Александр Палехин под аплодисменты зрителей прыгнул прямо через горящее чучело (точнее, через то, что от него к моменту прыжка осталось). 

Стас Соколов
Фото автора (1–17), предоставлена яхт-клубом «Маяк» (18)

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