Масленица: олень в роще, «потешные войска» и битва за бесплатные блины









Праздничные гулянья по поводу Масленицы прошли по всему городу — корреспондент НГС обошел самые популярные места народного веселья.





Ближе всего к природе (и одновременно в пешей доступности от метро) Масленицу можно было увидеть в парке «Березовая роща». Уже на входе отдыхающих встречал жизнерадостный человек-цветочный букет.











Большая часть публики здесь, впрочем, просто гуляла, как это обычно бывает в выходные. Лишь песни и пляски на сцене напоминали о том, что сегодня какой-то особенный день. Девушки и юноши лихо отплясывали под украинскую народную песню про хлопцев и коней.











Гость из дальнего зарубежья, который не знаком с российскими традициями, мог бы решить, что сегодня — день шашлыка (или по иностранному — кебаба): запах жареного мяса разносился сразу из нескольких мест, а количество желающих перекусить жареной свининой значительно превышало любителей блинов. «Почем шашлык?» — спросил, подойдя к мангалу, пенсионер в ношеном полушубке, не столько прицениваясь, сколько просто для того, чтобы завязать разговор. И услышав ответ (300 рублей за шпажку), задумался, много это или мало.











Повсюду дети просили что-нибудь у родителей, поскольку иначе зачем вообще приходить в парк. Фаворитом у молодого поколения были явно не блины, а сахарная вата.











Для любителей северной экзотики в поте копыт работал олень с раскидистыми рогами.









Склонные к здоровому авантюризму молодые новосибирцы могли вдоволь полазить по раскинутым между сосен лестницам, канатам и прочим средствам рискованного передвижения.











Желающие могли принять участие в зажигательных танцах.











А также спеть песни разной степени народности. Этот господин в костюме, по всей видимости, волка как раз с воодушевлением выводит: «Была бы только ночка, да ночка потемней».











Самая насыщенная программа оказалась в Академгородке. Здесь для Масленицы перекрыли на полдня ул. Ильича, превратив ее в пешеходную.











Участникам народных гуляний предлагались самые разные развлечения. Самым фотогеничным из них была, пожалуй, стрельба из лука. Неважно, попал ли ты в цель, но на фото человек с натянутой тетивой смотрится внушительно.











Традиционное лазанье по бревну (для которого находится обычно не так много желающих) здесь заменили инновационным баскетболом. Для получения приза нужно было попасть теннисным шариком в ведро, подвешенное на разной высоте — в зависимости от возраста претендента.











За порядком в Академгородке следили курсанты военного училища, которых для красочности нарядили в разноцветные костюмы, назвав «потешным войском».











Большим успехом у детворы пользовалась и здоровенная гора снега у ДК «Академия», хотя вряд ли этот аттракцион был в списке организаторов.











Академгородок, кстати, оказался единственным местом (из тех, где удалось побывать корреспонденту НГС), где по случаю Масленицы чем-то безвозмездно (то есть даром) угощали. Правда, это были не блины, а солдатская каша. Говорят, вкусная.











В Центральном парке царило общее оживление, которое подогревали со сцены ведущие и коллективы художественной самодеятельности.









Помогали создавать праздничную атмосферу одетые в не столько народные, сколько просто яркие костюмы промоутеры всевозможных брендов.









Здесь уже можно было угоститься блинчиками, но давали их только в обмен на купон, заработать который предлагалось, приняв участие в каком-нибудь конкурсе.











В яхт-клубе «Маяк» Масленицу отмечали по-спортивному колоритно. Здесь можно было попробовать себя в кайтинге (скольжение по снегу на парашютной тяге). И даже традиционное сжигание чучела здесь получилось с со кайтинговой спецификой. Чемпион мира по зимнему кайтингу Александр Палехин под аплодисменты зрителей прыгнул прямо через горящее чучело (точнее, через то, что от него к моменту прыжка осталось).