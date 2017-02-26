Заработавшие миллион на наркотиках молодые новосибирцы пойдут под суд

Заработавшие миллион на наркотиках молодые новосибирцы пойдут под суд

В Новосибирске предстанут перед судом молодые люди, заработавшие на сбыте синтетических наркотиков больше 1 млн руб.


Полиция направила в суд уголовное дело о сбыте синтетических наркотиков в крупном размере, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Сбыт наркотиков организовал 21-летний новосибирец. Он покупал «синтетику», расфасовывал ее на разовые дозы сам или отдавал часть своей 23-летней девушке. Затем вступали в дело закладчики. Они оставляли пакетики с наркотиками в тайниках во дворах домов, гаражах и парковках во всех районах Новосибирска.


«Следователи установили причастность фигурантов к 15 фактам сбыта наркотических средств. Кроме того, совместно со специалистами Управления Росфинмониторинга по СФО доказана легализация 1 млн 200 тыс. руб., полученных от сбыта наркотиков», — сообщили в правоохранительном ведомстве.


Подозреваемых задержали во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка.


Молодым людям предъявили обвинение в сбыте наркотических средств в крупном размере и легализации денежных средств. До суда задержанные будут находиться под стражей.


По совокупности статей членам группировки грозит до 20 лет лишения свободы.


Полиция нередко задерживает в Новосибирске сбытчиков наркотиков. Например, в прошлом году оперативникам попался 24-летний житель Заельцовского района, который сбывал «спайсы»

Ольга Власова
Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)

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