Заработавшие миллион на наркотиках молодые новосибирцы пойдут под суд

В Новосибирске предстанут перед судом молодые люди, заработавшие на сбыте синтетических наркотиков больше 1 млн руб.





Полиция направила в суд уголовное дело о сбыте синтетических наркотиков в крупном размере, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Сбыт наркотиков организовал 21-летний новосибирец. Он покупал «синтетику», расфасовывал ее на разовые дозы сам или отдавал часть своей 23-летней девушке. Затем вступали в дело закладчики. Они оставляли пакетики с наркотиками в тайниках во дворах домов, гаражах и парковках во всех районах Новосибирска.







«Следователи установили причастность фигурантов к 15 фактам сбыта наркотических средств. Кроме того, совместно со специалистами Управления Росфинмониторинга по СФО доказана легализация 1 млн 200 тыс. руб., полученных от сбыта наркотиков», — сообщили в правоохранительном ведомстве.







Подозреваемых задержали во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка.







Молодым людям предъявили обвинение в сбыте наркотических средств в крупном размере и легализации денежных средств. До суда задержанные будут находиться под стражей.







По совокупности статей членам группировки грозит до 20 лет лишения свободы.







Полиция нередко задерживает в Новосибирске сбытчиков наркотиков. Например, в прошлом году оперативникам попался 24-летний житель Заельцовского района, который сбывал «спайсы».