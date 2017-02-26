Вылет в Сочи отложили на десять часов из-за поломки самолета 

В «Толмачёво» больше, чем на 10 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Россия» в Сочи.







Информация о задержке вылета появилась на сайте аэропорта «Толмачёво». «Боинг-737» должен был вылететь в Сочи 26 февраля в 9:20, однако в графе «расчетное время» указано 20:00.





Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, во время предполетного осмотра специалисты обнаружили у самолета техническую неисправность.







Этим рейсом должны лететь почти 200 человек. Сейчас все пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта, им предоставили прохладительные напитки. Перевозчик решает вопрос о предоставлении пассажирам резервного самолета, уточнили в транспортной прокуратуре.







Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, подчеркнули в ведомстве.





В январе несколько десятков новосибирцев попали в похожую ситуацию. Тогда рейс в Екатеринбург также отложили на 10 часов. Причиной стали погодные условия на Урале.