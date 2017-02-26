Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)

Около сотни новосибирцев вышли на улицы, чтобы почтить память росссийского политика Бориса Немцова.


Шествие началось в 14:00. Несколько десятков горожан, в том числе и дети, прошли по аллее Красного проспекта от ул. Фрунзе до ул. Крылова. Затем — по Крылова до Советской, по которой вышли к Нарымскому скверу. Новосибирцы несли в руках портреты политика и красные гвоздики. 


У памятника жертвам политических репрессий новосибирцы возложили цветы к портрету Немцова. Здесь же организаторы исполнили несколько песен на гитаре. 


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Среди участников шествия корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, в частности, председателя Новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлану Каверзину. 


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Бориса Немцова убили 27 февраля поздним вечером, накануне оппозиционного марша «Весна», одним из организаторов которого он был. Политик шёл по Большому Москворецкому мосту со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой, когда раздался выстрел. 


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Дело об убийстве Немцова рассматривает Московский окружной военный суд. Обвиняемыми в убийстве политика стали боец чеченского батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов (вместе с «неустановленными лицами» фигурирует как заказчик), Беслан Шаванов, Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев (исполнители). Шаванов погиб при задержании. 


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


Борису Немцову на момент убийства было 55 лет. У него осталось четверо детей. 


Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова (фоторепортаж)


23 февраля прошла российская премьера документального фильма «Слишком свободный человек», посвящённого Немцову. Картина Веры Кричевской и Михаила Фишмана вышла в прокат в нескольких кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других городов. В Новосибирске фильм на большом экране никто не показывает.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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