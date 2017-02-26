Новосибирцы почтили память политика Бориса Немцова





Около сотни новосибирцев вышли на улицы, чтобы почтить память росссийского политика Бориса Немцова.







Шествие началось в 14:00. Несколько десятков горожан, в том числе и дети, прошли по аллее Красного проспекта от ул. Фрунзе до ул. Крылова. Затем — по Крылова до Советской, по которой вышли к Нарымскому скверу. Новосибирцы несли в руках портреты политика и красные гвоздики.





У памятника жертвам политических репрессий новосибирцы возложили цветы к портрету Немцова. Здесь же организаторы исполнили несколько песен на гитаре.













Среди участников шествия корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил, в частности, председателя Новосибирского отделения партии «Яблоко» Светлану Каверзину.















Бориса Немцова убили 27 февраля поздним вечером, накануне оппозиционного марша «Весна», одним из организаторов которого он был. Политик шёл по Большому Москворецкому мосту со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой, когда раздался выстрел.













Дело об убийстве Немцова рассматривает Московский окружной военный суд. Обвиняемыми в убийстве политика стали боец чеченского батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов (вместе с «неустановленными лицами» фигурирует как заказчик), Беслан Шаванов, Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев (исполнители). Шаванов погиб при задержании.











Борису Немцову на момент убийства было 55 лет. У него осталось четверо детей.









23 февраля прошла российская премьера документального фильма «Слишком свободный человек», посвящённого Немцову. Картина Веры Кричевской и Михаила Фишмана вышла в прокат в нескольких кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других городов. В Новосибирске фильм на большом экране никто не показывает.