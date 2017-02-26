Вступившемуся за девушек парню выстрелили в голову

Вступившемуся за девушек парню выстрелили в голову

В центре Новосибирска утром 26 февраля молодому человеку выстрелили в голову из травматического пистолета.


Конфликт разыгрался на Красном проспекте, 29 рано утром. Молодой человек 1998 года рождения заметил, как в кафе к девушкам пристают молодые люди, рассказали в НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Юноша сделал им замечание, ему предложили выйти на улицу. Между мужчинами завязалась драка и один из них выстрелил потерпевшему в голову, предположительно из травматического пистолета.


На место приехали «скорая» и полицейские. Юноше поставили диагноз «сотрясение головного мозга и проникающее огнестрельное ранение головы».


«После излечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность стрелявшего», — передали в ГУ МВД. 


Новосибирцы нередко пытаются решить конфликты при помощи травматического оружия. Например, в прошлом году водитель «Лексуса» в Железнодорожном районе не поделил дорогу с велосипедистами и дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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