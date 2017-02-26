Грумер-самоучка на вызове порезала ухо пушистому коту-сердечнику 

Грумер-самоучка на вызове порезала ухо пушистому коту-сердечнику 

В Калининском районе грумер-самоучка порезала персидскому коту ухо и сбежала от клиента. 


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница, у которой кот получил травму уха во время стрижки. Женщина рассказала, что 24 февраля с супругом вызвала на дом грумера для стрижки 7-летнего Бакса. 


Раньше хозяева стригли кота у одного и того же человека, однако в этот раз решили воспользоваться услугой вызова специалиста на дом. На сайте Avito они нашли мастера по имени Ольга. Она попросила за услугу 650 руб. (стрижка шерсти, когтей и возмещение стоимости проезда).


«Когда [мастер] начала стричь кота, мы увидели, что машинка непрофессиональная. Спросили: "Учились ли стрижке?". Женщина нам ответила, что по образованию вроде бы экономист, и стрижка животных — это хобби: "Дома тоже кот — на нем натренировалась и стригу"», — рассказывает читательница. 

Рана Бакса 
Рана Бакса 

Во время стрижки грумер немного поранила коту лапу — но это бывает во время стрижек животных часто, поэтому хозяева не придали значения — крови не было. Когда Баксу начали подстригать мордочку, женщина задела ножницами ухо животного. 


«Я слышу, супруг говорит: "Вы что делаете?". Забегаю в зал, у нас все в крови. Муж, чтобы не сорваться, вышел в подъезд, я начала искать кота — он спрятался в шкаф, а мастер убежала — не помогла обработать рану, а перекиси у нас не было», — продолжила девушка.


Бакса отвезли в ближайшую ветеринарную клинику, где увидели у него порез в 1,5 см. Врач посоветовал зашить коту ухо под наркозом. 


«Зашивать сразу не стали — кот у нас сердечник. [Вероятность] 50 на 50, что он проснется после наркоза. На наш риск и страх ухо обработали и замотали — понаблюдаем дней 10. Перевязку делаем два раза в день, но не исключено, что все-таки ухо придется зашивать», — сетует хозяйка Бакса. 


Позже грумер объяснила клиентке свой побег спешкой на вызов к следующему клиенту и пояснила, что сама испугалась.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с грумером по телефону, указанному в объявлении. Женщина заметила, что Бакса плохо держали и он боится ножниц. Кроме того, Ольгу оскорбили.


«Пришлось уйти, за услугу мне не оплатили. Начались матерки, грубость. Они боготворят кота», — подчеркнула собеседница. Ольга пояснила, что занимается стрижкой животных больше года и это действительно ее хобби. 


Домашние животные нередко становятся героями самых удивительных историй. НГС.НОВОСТИ рассказывали уже о британском коте по кличке Бентли, который съел коробку конфет «Ферреро Роше» вместе с фантиками. Это привело к непроходимости кишечника, развитию панкреатита и панкреонекроза. Кота тогда пришлось оперировать — рассекать брюшную стенку. 

Ольга Власова
Фото предоставлено читательницей

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