«СИБЭКО» объявила модернизацию ТЭЦ на Богдашке за 75 млн

АО «СИБЭКО» потратит более 75 млн руб. на модернизацию ТЭЦ-4 в Калининском районе Новосибирска.



«СИБЭКО» объявила конкурс на проведение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и металлоконструкций на ТЭЦ-4. Компания решила перевести станцию на сжигание других марок угля и провести ее техническое перевооружение, поясняется на сайте госзакупок.



Подрядчик должен поменять тракты пылегазовоздухопроводов, смонтировать циклоны, подвесную систему и другое оборудование.





Начальная цена контракта — 50 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта.



За последний месяц это четвертая закупка «СИБЭКО» для модернизации ТЭЦ-4, следует из документов торговой площадки. Ранее компания решила потратить 18 млн руб. на демонтаж изоляции и установку нового фундамента под дымососы, 7 млн руб. — на новое силовое оборудование, а также 147,9 тыс. руб. — на проектную документацию перевооружения ТЭЦ по разделу «контрольно-измерительные приборы и автоматизация». Эти закупки проводились «у единственных поставщиков», которые в документах не назывались.





Кроме ТЭЦ-4 в Новосибирске планируется в ближайшие годы провести реконструкцию ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.





В декабре 2016 года постановление губернатора НСО разрешило поставщикам коммунальных услуг повысить тарифы с 1 июля 2017 года в среднем на 15 %. В том числе тарифы на холодную воду увеличены на 20 %, на горячую — на 15,9 %, на водоотведение — на 20,1 %, на отопление — на 14,9 %. Меньше всего повышены тарифы на электроэнергию (на 2,9 %) и на газ (на 3,9 %).







Так, «Горводоканал» в 2017 году планирует получить на 200 млн руб. больше на модернизацию и реконструкцию централизованной систем водоснабжения и водоотведения, «СИБЭКО» — дополнительно 664 млн руб., которые направит на инвестпроекты в сфере теплоснабжения.





Федеральная антимонопольная служба России уже обнародовала результаты проверки обоснованности роста тарифов ЖКХ.







Вчера в Новосибирске на площади Ленина, между тем, прошел очередной митинг против роста тарифов ЖКХ. На акцию протеста, по оценкам корреспондента НГС, пришло не меньше 1000 человек. Горожане требовали, чтобы губернатор Владимир Городецкий ушел в отставку.