Водитель «Ниссана» столкнулся с «Хондой» и бросился наутек к озеру

В Ленинском районе водитель иномарки после ДТП выбежал из машины и бросился к озеру.









Авария произошла 25 февраля в 21:40 на пересечении ул. Связистов и ул. Степная. «Хонда Одиссей» двигалась по ул. Связистов в сторону ул. Титова, «Ниссан Санни» — во встречном направлении.







На перекрестке улиц водитель «Ниссана» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Хонду. От удара у «Ниссана» оторвало колесо, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».











«Сразу после ДТП водитель "Ниссана" выбежал из автомобиля и убежал в частный сектор. За "Хондой" двигался автомобиль ППС — сотрудники полиции быстро среагировали и начали погоню за нарушителем», — поделились в «Автоспасе», добавив, что оперативникам удалось догнать водителя «Ниссана» только в районе озера вдоль ул. Волховская.







От удара в обеих машинах сработали подушки безопасности. В аварии пострадала пассажирка «Хонды». Женщина жаловалась на боль в боку. «Скорая» госпитализировала ее.







В начале февраля в Новосибирске на ул. Лебедевского случилась похожая история. Тогда водитель «Хонды Цивик» устроил два ДТП и скрылся, перегородив машиной проезд во дворе, — убирать ее пришлось жильцам многоэтажки.