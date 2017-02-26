Водитель «Ниссана» столкнулся с «Хондой» и бросился наутек к озеру

В Ленинском районе водитель иномарки после ДТП выбежал из машины и бросился к озеру.


Водитель «Ниссана» столкнулся с «Хондой» и бросился наутек к озеру (фото)


Авария произошла 25 февраля в 21:40 на пересечении ул. Связистов и ул. Степная. «Хонда Одиссей» двигалась по ул. Связистов в сторону ул. Титова, «Ниссан Санни» — во встречном направлении. 


На перекрестке улиц водитель «Ниссана» не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Хонду. От удара у «Ниссана» оторвало колесо, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Ниссана» столкнулся с «Хондой» и бросился наутек к озеру (фото)


«Сразу после ДТП водитель "Ниссана" выбежал из автомобиля и убежал в частный сектор. За "Хондой" двигался автомобиль ППС — сотрудники полиции быстро среагировали и начали погоню за нарушителем», — поделились в «Автоспасе», добавив, что оперативникам удалось догнать водителя «Ниссана» только в районе озера вдоль ул. Волховская.


От удара в обеих машинах сработали подушки безопасности. В аварии пострадала пассажирка «Хонды». Женщина жаловалась на боль в боку. «Скорая» госпитализировала ее.


В начале февраля в Новосибирске на ул. Лебедевского случилась похожая история. Тогда водитель «Хонды Цивик» устроил два ДТП и скрылся, перегородив машиной проезд во дворе, — убирать ее пришлось жильцам многоэтажки.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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