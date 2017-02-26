Новосибирцы просят прощения и отмечают Масленицу


Новосибирцы просят прощения и отмечают Масленицу

Новосибирцы отмечают последний день Масленичной недели и просят друг у друга прощения. 


Новосибирцы 26 февраля готовятся отметить Масленицу народными гуляниями. Праздничные мероприятия пройдут в разных районах города, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Например, в парке культуры и отдыха «Первомайский» весь день будут работать интерактивные площадки. В Академгородке гуляния начнутся в 12:00 на площадке около ДК «Академия» на ул. Ильича, 4. С 11:00 до 16:00 в связи с этим ул. Ильича перекроют на участке от дома № 6 и до Цветного проезда, подчеркнули в мэрии. 


«Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Перекрытие улицы в Академгородке
Перекрытие улицы в Академгородке

Жителей Академгородка здесь ждет выступление ансамбля песни и танца «Сибирская тройка» и творческих коллективов ДК «Академия». Здесь же будут работать игровые площадки с участием общественной организации «Потешные полки».


«В программе мероприятия — традиционный столб с подарками, борьба на поясах, борьба с копьями, стрельба из лука, ходули, бои на мягких мечах, бои на мешках», — уточнили в мэрии.

Молодежный центр «Мир молодежи» и общественная организация «Потешные полки» организуют здесь также игровые площадки — «по метлам», перетягивание каната, лимбо, бег в мешках, «искусный блинщик», «пролезь в обруч».


В Кировском районе празднования пройдут с 11:30 до 14:00 в парке «Бугринская роща». Здесь можно будет посоревноваться в перетягивании каната, беге в мешках, бое подушками; принять участие в розыгрыше лотереи, посмотреть праздничную программу и сжигание чучела.


Гуляния пройдут и на новосибирском ипподроме, в зоопарке. В горнолыжном комплексе «Ключи»под Академгородком в 13:00 начнется фестиваль «ВКЛЮЧИ СОЛНЦЕ», который завершится сожжением чучела Масленицы. 


Новосибирцы с утра 26 февраля также начали выкладывать в Instagram фотографии с испеченными блинами. Тем, кто не хочет готовить блины дома, можно отправиться в кафе и рестораны города. Уже с 20 февраля в новосибирских заведениях  появились специальные предложения, посвященные Масленице, например, блины с кокосовым соусом и маршмеллоу.

Также по церковному календарю 26 февраля православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется 27 февраля и продлится семь недель.


Сегодня по православным канонам нужно просить прощения у близких и самим прощать их.


Подробный фоторепортаж о народных гуляниях в Новосибирске смотрите на сайте сегодня днем. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com (1), фрагмент справочника 2ГИС (2), instagram.com/kagayaki23/ (3)

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