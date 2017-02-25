Автомобилисты под Новосибирском попали в снежный тоннель









В социальных сетях появились кадры снежного тоннеля, который возник на месте дороги, ведущей к дачным участкам в окрестностях Бердска.





Так, на видео, присланном читателем группы «АвтоБердск» сети «ВКонтакте», видно целую колонну машин, застрявших в тоннеле из-за невозможности разъехаться с транспортом, идущим навстречу.







«Водозаборная дорога» — единственный путь к дачному комплексу, который расположен в этом районе. Проблемы с движением возникали здесь и раньше, однако в этом году высота снежного покрова местами превышает два метра.









Как сетуют автовладельцы, длинный снежный тоннель, который проложили при помощи трактора, не имеет ни карманов, ни дополнительно прочищенных площадок. В результате встреча в середине этого тоннеля двух автомобилей, идущих в разном направлении, приводит к тому, что кто-то один из них должен сдавать задом до места выхода из тоннеля.











Видео с «Водозаборной дороги» под названием «Дорога жизни» было опубликовано также вчера на YouTube. На нем, правда, нет пробок, но видно, что высота стен тоннеля существенно превышает высоту автомобиля.











Трудности с проездом к своим летним домикам испытывают владельцы дач и в других зонах. Так, на присланном читателем фото видно, что дорога внутри дачного общества занесена снегом до уровня окон домов. «За 20 лет, пока у нас дача в этом месте, такого снега мы здесь не видели никогда», — сообщил читатель, представившийся Дмитрием.







Аномальное количество снега вчера так же привело к обрушению крыши в жилом доме на ул. Богдана Хмельницкого.