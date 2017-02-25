Автомобилисты под Новосибирском попали в снежный тоннель


Автомобилисты под Новосибирском попали в снежный тоннель (фото)


В социальных сетях появились кадры снежного тоннеля, который возник на месте дороги, ведущей к дачным участкам в окрестностях Бердска.


Так, на видео, присланном читателем группы «АвтоБердск» сети «ВКонтакте», видно целую колонну машин, застрявших в тоннеле из-за невозможности разъехаться с транспортом, идущим навстречу. 


«Водозаборная дорога» — единственный путь к дачному комплексу, который расположен в этом районе. Проблемы с движением возникали здесь и раньше, однако в этом году высота снежного покрова местами превышает два метра.

 

Автомобилисты под Новосибирском попали в снежный тоннель (фото)


Как сетуют автовладельцы, длинный снежный тоннель, который проложили при помощи трактора, не имеет ни карманов, ни дополнительно прочищенных площадок. В результате встреча в середине этого тоннеля двух автомобилей, идущих в разном направлении, приводит к тому, что кто-то один из них должен сдавать задом до места выхода из тоннеля.



Видео с «Водозаборной дороги» под названием «Дорога жизни» было опубликовано также вчера на YouTube. На нем, правда, нет пробок, но видно, что высота стен тоннеля существенно превышает высоту автомобиля.


Автомобилисты под Новосибирском попали в снежный тоннель (фото)


Трудности с проездом к своим летним домикам испытывают владельцы дач и в других зонах. Так, на присланном читателем фото видно, что дорога внутри дачного общества занесена снегом до уровня окон домов. «За 20 лет, пока у нас дача в этом месте, такого снега мы здесь не видели никогда», — сообщил читатель, представившийся Дмитрием.


Аномальное количество снега вчера так же привело к обрушению крыши в жилом доме на ул. Богдана Хмельницкого.

Стас Соколов
Фото vk.com/autoberdsk, читателя НГС

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