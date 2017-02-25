В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Сегодня под Новосибирском в поселке Степной (в окрестностях Пашино) прошел фестиваль северных ездовых собак и культуры народов севера — «Хаски-Фест».


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Как сообщили организаторы, состязания проводились в двух основных дисциплинах: заезды на собачьих упряжках (4-5 собак) и так называемый скиджоринг (когда спортсмена на лыжах тянут 1-2 собаки и он может помогать им, двигаясь как обычных лыжник).


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов, которые состязались на дистанциях в 25 и 50 км.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Участники съехались со всей Сибири: из Иркутска, Красноярска, Барнаула, Бийска и т.д.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Кроме собственно состязаний участники и зрители могли пообщаться с собаками разных северных пород, такими как аляскинский маламут, самоедская собака, якутская лайка, чукотская ездовая, сибирская хаски. Последние известны, в частности, глазами с ярким голубым окрасом радужки.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


На соревнованиях были замечены и собаки, которые могли принять в них участие только в качестве зрителей.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Чтобы поймать удачный кадр, фотографам приходилось буквально утопать в снегах.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Это уже не первые подобные состязания в этом году. В начале января на Новосибирском биатлонном комплексе прошло первенство Новосибирской области по ездовому спорту.


В Пашино прошли состязания по скиджорингу и гонки на голубоглазых собаках (фото)


Порода хаски популярна и у публики, и у фотографов. В конце января в ТРЦ «Сибирский молл» проводилась выставка фотографий «Хаски Фест», на открытии которой 200 человек сфотографировались с хаски и в настоящих спортивных нартах.

Стас Соколов
Фото Александра Ощепкова

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