В «Галерее Новосибирск» собрались новички и профессионалы голландского бильярда









На четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Галерея Новосибирск» проходит чемпионат Сибири по голландскому бильярду. Организаторами соревнований выступили сам ТРЦ и компания «Мастер Игры».











Как рассказал представитель «Мастера Игры» Денис Достовалов, соревнования проводятся в двух категориях — «новичок» и «профи». В первой категории принять участие мог любой желающий в возрасте от 12 лет, профессионалов же набралось только 10 человек.







«Мы хотим изменить отношение к голландскому бильярду, который сейчас воспринимается исключительно как развлечение. Цель соревнований — показать, что к нему можно относиться как к серьезной спортивной дисциплине», — говорит Достовалов.









Играют в голландский бильярд на специальных досках с четырьмя «лунками». Суть игры состоит в том, чтобы, бросая по очереди 30 шайб, не только попасть в лунки, но и распределить в них шайбы максимально равномерным способом.







Победителем среди профи стала девушка — Мария Гаева, которая помимо кубка и медали, получила в подарок набор для голландского бильярда.







Голландский бильярд не единственное новое развлечение, которым увлеклись в последнее время горожане. В середине января, например, в Новосибирске проходил чемпионат области по керлингу.

