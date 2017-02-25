В «Галерее Новосибирск» собрались новички и профессионалы голландского бильярда


В «Галерее Новосибирск» собрались новички и профессионалы голландского бильярда (фото)


На четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Галерея Новосибирск» проходит чемпионат Сибири по голландскому бильярду. Организаторами соревнований выступили сам ТРЦ и компания «Мастер Игры».


В «Галерее Новосибирск» собрались новички и профессионалы голландского бильярда (фото)


Как рассказал представитель «Мастера Игры» Денис Достовалов, соревнования проводятся в двух категориях — «новичок» и «профи». В первой категории принять участие мог любой желающий в возрасте от 12 лет, профессионалов же набралось только 10 человек.


«Мы хотим изменить отношение к голландскому бильярду, который сейчас воспринимается исключительно как развлечение. Цель соревнований — показать, что к нему можно относиться как к серьезной спортивной дисциплине», — говорит Достовалов.


В «Галерее Новосибирск» собрались новички и профессионалы голландского бильярда (фото)


Играют в голландский бильярд на специальных досках с четырьмя «лунками». Суть игры состоит в том, чтобы, бросая по очереди 30 шайб, не только попасть в лунки, но и распределить в них шайбы максимально равномерным способом.


Победителем среди профи стала девушка — Мария Гаева, которая помимо кубка и медали, получила в подарок набор для голландского бильярда.


Голландский бильярд не единственное новое развлечение, которым увлеклись в последнее время горожане. В середине января, например, в Новосибирске проходил чемпионат области по керлингу.

Стас Соколов
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