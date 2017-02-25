Больше 1000 новосибирцев на площади Ленина потребовали отставки губернатора





На пл. Ленина прошел митинг протеста против роста тарифов ЖКХ, на который собралось, по оценкам корреспондента НГС, не меньше 1000 человек.











Акция протеста проводится группой общественных и политических организаций, в числе которых комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов НСО, Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) и т.д.











В сквер перед памятником Ленину пришли в основном люди пенсионного возраста, а также активисты левых движений. Над толпой то там, то здесь были подняты красные флаги. Слева от трибуны организаторы развернули красный транспарант длиной больше 15 м с лозунгом «Городецкий, уйди сам!». Эта же мысль прозвучала в выступлениях нескольких ораторов.









Выступающие также напомнили о том, что необходимость повышения тарифов представители власти пытались обосновать более экономным потреблением жителей города. Звучали призывы к отзыву депутатов, которые проголосовали за повышение тарифов.









Это уже второй митинг, который проводят «Пенсионеры — за достойную жизнь!». Первый раз они собирали сторонников 28 января, когда он проходил сразу после аналогичного мероприятия, организованного политическими и общественными деятелями либеральной направленности. Тогда в сквер на пл. Ленина вышли более 500 человек.











Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнародовала результаты проверки обоснованности роста тарифов ЖКХ.

