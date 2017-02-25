Подозреваемого в тяжком преступлении задержали и отпустили под подписку о невыезде


Подозреваемого в тяжком преступлении задержали и отпустили под подписку о невыезде


По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудниками полиции был задержан 33-летний мужчина, житель Калининского района, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.


Преступление, в котором он обвиняется, было совершено 23 февраля. Вечером, в 22:30, автомобилем «скорой помощи» из квартиры дома по ул. Народной в муниципальную клиническую больницу № 25 был доставлен 34-летний мужчина с ножевым ранением в живот. Как выяснили полицейские, пострадавший и подозреваемый распивали спиртные напитки, и «в ходе в внезапно возникшей ссоры» один ударил другого ножом в живот. Как сообщили в ГУ МВД, обвиняемый уже имеет судимость за похожее преступление. 


Если вина подозреваемого будет доказана, он может провести в тюрьме до восьми лет. Как сообщили в полиции, дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стас Соколов
Фото pixabay.com

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