Крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега

Жители ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске сообщили о рухнувшей под тяжестью снега крыше жилого дома.









Крыша 2-этажного дома по ул. Богдана Хмельницкого, 62 (еще один адрес — ул. Театральная, 33) провалилась около 30 минут назад, сообщила жительница дома напротив пострадавшего здания. По ее словам, сейчас на место уже приехали спасатели.







«Шли мимо и увидели, что люди только начали сбрасывать снег. Половина крыши рухнула. Ни разу за всю зиму с этой крыши снег не скидывали в этом году. Сосульки сбивали, и все», — описала ситуацию девушка. По ее словам, на первом этаже дома продолжает работать продуктовый магазин.









По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», дом находится на балансе ООО УК «Регион». В аварийной службе УК отказались прокомментировать происшествие. Ранее новосибирцы пожаловались на эту управляющую компанию Государственной жилищной инспекции НСО, отмечая некачественную уборку крыш домов от снега и наледи.