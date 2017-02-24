Крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега

Жители ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске сообщили о рухнувшей под тяжестью снега крыше жилого дома. 


Крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега (фото)


Крыша 2-этажного дома по ул. Богдана Хмельницкого, 62 (еще один адрес — ул. Театральная, 33) провалилась около 30 минут назад, сообщила жительница дома напротив пострадавшего здания. По ее словам, сейчас на место уже приехали спасатели. 


«Шли мимо и увидели, что люди только начали сбрасывать снег. Половина крыши рухнула. Ни разу за всю зиму с этой крыши снег не скидывали в этом году. Сосульки сбивали, и все», — описала ситуацию девушка. По ее словам, на первом этаже дома продолжает работать продуктовый магазин.


Крыша жилого дома рухнула под тяжестью снега (фото)


По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», дом находится на балансе ООО УК «Регион». В аварийной службе УК отказались прокомментировать происшествие. Ранее новосибирцы пожаловались на эту управляющую компанию Государственной жилищной инспекции НСО, отмечая некачественную уборку крыш домов от снега и наледи

Мария Морсина
Фото предоставлено читательницей НГС

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