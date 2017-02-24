Катавшийся на «плюшке» 7-летний мальчик получил серьезную травму

Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая с катавшимся на «плюшке» мальчиком в Бердске Новосибирской области — ребенок доставлен в больницу с травмами.





Мальчик отдыхал вместе с отцом в бердском пансионате «Лесная сказка». Вечером 23 февраля мужчина разрешил сыну съехать на «плюшке» с не предназначенного для катания снежного склона, ведущего к Обскому морю, рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по НСО.







Ребенок врезался в куст, и ему пришлось вызвать «скорую помощь», которая отвезла мальчика в Бердскую центральную городскую больницу. У ребенка диагностировали ушиб головного мозга и травматический разрыв барабанной перепонки.







Сейчас СК проводит доследственную проверку, проверяя обстоятельства произошедшего. Следователь уже опросил собственника пансионата, который пояснил, что на территории пансионата есть специально оборудованная горка для катания на санках и «плюшках», организован прокат инвентаря для катания.







«Также от главного корпуса пансионата имеется спуск к Обскому морю, катание со склона которого запрещено.





Однако отдыхающие зачастую игнорируют данный запрет, подвергая опасности не только свою жизнь и здоровье, но и также своих детей», — пояснили в Следственном комитете.







Этой зимой следователи устроили проверку по случаю, когда 6-летний мальчик получил переломы в ледовом городке у «Речного вокзала», но результаты анализа пока неизвестны.