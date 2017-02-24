Владимир Путин решил поощрить двух творческих новосибирцев

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов на творческие проекты двум новосибирцам.





Распоряжение «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» опубликовано на официальном сайте президента поздно вечером 22 февраля.







Согласно тексту документа, гранты получат 100 деятелей культуры и искусства из разных регионов России. Среди них два гранта Владимир Путин присудил новосибирцам — фотографу Валерию Мараеву на электронный фотоальбом «Сохранившиеся и возрождаемые храмы Томской губернии» и директору центра раннего развития детей «Гармония» Елене Даньковой на проект «Классическая проза, поэзия, музыка и живопись как основа социализации современного ребенка».





С фотографом Валерием Мараевым, специализирующимся на снимках сибирских храмов, оперативно связаться не удалось. Елена Данькова же рассказала, что окончательная сумма гранта ей пока неизвестна.





На свой проект центр развития планирует получить грант в размере 300 тыс. руб. — эти деньги должны пойти на учебные пособия и картины для детей от 2 до 16 лет.







«[Цель] — развитие речи, не просто через темы "посуда" или "деревья", как обычно это делается, — мы хотели выйти за эти рамки, сделать это через художественные произведения. Подойти через слух, через картины, учить стихи, прозу», — пояснила Елена Данькова. По ее словам, детям с индивидуальными особенностями развития речи нужно показывать определенное произведение на визуальных примерах — и для той же «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина нужно иметь несколько картин для учащихся разных возрастов.







Ранее президент выдал гранты новосибирским ученым на развитие научных работ.

