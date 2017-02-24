Новосибирец провалился в яму у перинатального центра

Новосибирские спасатели МАСС отследили по WhatsApp местоположение мужчины, который провалился в яму у городского перинатального центра и не мог самостоятельно выбраться.





Сегодня в 5:03 оперативный дежурный муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) получил сообщение от 31-летнего мужчины, который рассказал, что провалился в яму и не может самостоятельно выбраться. «Свое местонахождение пояснить не мог, как и причины, по которым оказался в данной ситуации», — объяснили спасатели.







Они держали с пострадавшим связь по телефону и в процессе разговора выяснили, что у мужчины есть приложение WhatsApp с функцией отправки своего местоположения.







Так мужчина отправил спасателям свои координаты, по которым и был обнаружен. Прибывшие на место спасатели оказались на территории городского перинатального центра на ул. Адриена Лежена в Октябрьском районе, а яма оказалась глубоким колодцем.







Спасатели МАСС эвакуировали пострадавшего с признаками переохлаждения и передали врачам «скорой помощи».







На этой неделе в колодец с водой провалился 8-летний мальчик, который спешил на тренировку. Его крики о помощи услышали проезжавшие мимо мужчины, они вытащили его и отвели в спорткомплекс «Заря», а прибывшие вскоре медики забрали его в больницу.

