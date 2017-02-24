Три ссоры в праздничный день закончились серьезными ранениями

23 февраля врачи «скорой помощи» отвезли в больницы троих новосибирцев, пострадавших от нападений с ножом и избиений.





Вчера в 01:30 врачи госпитализировали 27-летнего мужчину в горбольницу № 1, привезенного из дома на ул. Патронной, у него диагностировали травмы и ушиб головного мозга и сообщили о криминальной травме в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Полицейские задержали 31-летнего подозреваемого, с которым поссорился пострадавший, и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).







В тот же день в 15 часов из квартиры дома по ул. Тургенева в больницу скорой медицинской помощи № 2 был доставлен 38-летний житель Октябрьского района с ножевым ранением в грудь. «При поступлении мужчина ничего не пояснил. О случившемся было сообщено в полицию», — отметили в ГУ МВД.







Выяснилось, что накануне пострадавший и его 58-летний отчим вместе распивали спиртное и внезапно поссорились. В процессе скандала отчим и ударил ножом мужчину. Сейчас подозреваемый задержан.







Вечером 23 февраля «скорая помощь» отвезла еще одного пострадавшего в городскую больницу № 1. «Из квартиры дома по ул. Березовой Первомайского района был госпитализирован с колото-резаным ранением в область спины 39-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе управления. Полицейские задержали ранее не судимую 32-летнюю подругу потерпевшего. По версии полиции, она ударила ножом мужчину, когда они вместе распивали алкоголь.





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