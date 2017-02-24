В Новосибирске арестовали директора областного дома ветеранов

Глава Новосибирского дома ветеранов заключен под стражу — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.





По версии следствия, директор Новосибирского дома ветеранов «вступил в преступный сговор» с компанией ООО «Беллон», которую создали неустановленные пока злоумышленники, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО. С этой компанией с марта 2015 года по декабрь 2016 года руководство дома ветеранов заключало фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания на сумму более 8,2 млн руб.







Директор Новосибирского дома ветеранов, по информации на сайте учреждения, — Евгений Рерих. Сейчас он заключен под стражу, подозреваемый в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вторая фигурантка, фактический руководитель ООО «Беллон», находится под домашним арестом.







Преступники знали, что у компании нет денег, транспорта и штатных сотрудников, чтобы выполнить эти поставки, отмечают следователи.







«В дальнейшем неустановленные в ходе следствия лица заключили от имени ООО “Беллон” договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн руб.», — сообщили в СК. Потом эти товары и продукты мошенники поставили в дом ветеранов, используя сотрудников и транспорт самого учреждения.







Искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, преступники похитили более 3 млн руб., переведенных на счета ООО «Беллон».





Следователи опросили множество свидетелей, а в процессе обысков забрали у подозреваемых флешки и документы, а также деньги.







«Кроме того, в ходе проведения обысков в помещениях Новосибирского дома ветеранов следователем изъята представляющая интерес документация, в том числе путевые листы водителей учреждения», — утверждают в СК. Сейчас расследование дела еще продолжается.







Ранее правоохранительные органы сообщили о мошенниках, которые занимались контрабандой леса.