В Новосибирске арестовали директора областного дома ветеранов

В Новосибирске арестовали директора областного дома ветеранов

Глава Новосибирского дома ветеранов заключен под стражу — его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 


По версии следствия, директор Новосибирского дома ветеранов «вступил в преступный сговор» с компанией ООО «Беллон», которую создали неустановленные пока злоумышленники, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО. С этой компанией с марта 2015 года по декабрь 2016 года руководство дома ветеранов заключало фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания на сумму более 8,2 млн руб.


Директор Новосибирского дома ветеранов, по информации на сайте учреждения, — Евгений Рерих. Сейчас он заключен под стражу, подозреваемый в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вторая фигурантка, фактический руководитель ООО «Беллон», находится под домашним арестом.


Преступники знали, что у компании нет денег, транспорта и штатных сотрудников, чтобы выполнить эти поставки, отмечают следователи.


«В дальнейшем неустановленные в ходе следствия лица заключили от имени ООО “Беллон” договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн руб.», — сообщили в СК. Потом эти товары и продукты мошенники поставили в дом ветеранов, используя сотрудников и транспорт самого учреждения.


Искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, преступники похитили более 3 млн руб., переведенных на счета ООО «Беллон». 


Следователи опросили множество свидетелей, а в процессе обысков забрали у подозреваемых флешки и документы, а также деньги.


«Кроме того, в ходе проведения обысков в помещениях Новосибирского дома ветеранов следователем изъята представляющая интерес документация, в том числе путевые листы водителей учреждения», — утверждают в СК. Сейчас расследование дела еще продолжается.


Ранее правоохранительные органы сообщили о мошенниках, которые занимались контрабандой леса.

Мария Морсина
Фото ndvnso.ru

Прочтений: 7337
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено