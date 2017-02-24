Новосибирские школы получат необычную книгу об истории города   

Новосибирские школы получат необычную книгу об истории города   

Известный краевед Константин Голодяев издал 324-страничную книгу «Старый Новосибирск» с неизвестными фактами из истории мегаполиса — в ближайшее время книга должна появиться в школах и библиотеках. 


«Главная идея этой книги — преподнести наш город как фамильную ценность, бесконечно передаваемую нам из поколения в поколение», — рассказал автор книги, председатель Союза краеведов Новосибирска Константин Голодяев. Книга начинается с «полуфантастического периода брожения через экватор континента под названием Сибирь», также в ней отражены истории деревень Кривощеково и Бугры, истории старейших в городе школ, интерпретированы легенды новосибирской истории.


«Большое внимание в книге уделено очень спорному моменту периоду конца XIX века, когда на Оби происходили непростые изыскания Великого Сибирского пути, вызвавшие к развитию производственные силы будущего мегаполиса», — анонсировал автор.


В книгу вошли материалы по краеведению, написанные Константином Голодяевым за последние 5 лет, а также новые документальные источники, найденные в архивах Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и исторического архива в Петербурге. Писатель отметил, что включил в книгу неизвестные факты из истории Новосибирска, которые нашли молодые члены Союза краеведов.


«Старый Новосибирск» издан по муниципальному гранту тиражом 500 экземпляров, в продажу этот тираж не поступит. В ближайшие две недели книга появится во всех школах и библиотеках города, а также в филиалах музея Новосибирска, пообещал писатель. 


НГС.НОВОСТИ публикуют несколько фрагментов книги Константина Голодяева:


«…Еще мне очень нравилась игра жары и холода. К сожалению, в Федоровских не было выхода на воздух, в продуваемую ледяным ветром пристройку. Такая точно была в бане на Западном и, кажется, на Петропавловской. Сразу после парилки на улицу и… вечный кайф! А потом снова в парилку. В Федоровских температурного контраста я добивался перебегом из ледяного душа в соседний горячий и наоборот. А в Сандунах прыгал из ванны в ванну. А подвесные ведра… Дернешь на веревочку и получаешь ледяной ушат. Да что там! Предполагаю, что нынешние даже не понимают, о чем идет речь. Они знают лишь домашний душ и ванну, в лучшем случае, сауну. И вот после последнего, «на чистую» захода в парилку, распаренный, в красно-белой раскраске свободно дышащего тела посидишь неспешно в раздевалке, с травным чайком или с пивком, да поговоришь ладком с соседями — снова же о деде Лене, о Штирлице и Иронии судьбы, о провидце Достоевском, умнице Пушкине, да еще о женщинах. Целые клубы собирались. С легким паром!».


«…Ни один документ не подтверждает смены времени сразу после пересечения реки. А по известным источникам получается, что и все 30-е, и все 40-е, и 50-е город жил все-таки в одном времени. Никаких следов разновременья не могут вспомнить ни историки, ни сотрудники архивов, нет их ни в газетах того времени, ни в справочниках о городе, выпускаемых “для приезжих” в 20-30-е годы. Нет никаких предупреждений, связанных с таким неудобством, в т.ч. (что крайне важно) ни в расписании речного, ни железнодорожного сообщения. Кроме того, проведя параллель с нашим южным соседом, мы увидим, что город Барнаул весь период с 1924 по 1957 год находился в поясе (МСК +4), хотя находится целиком на левом берегу Оби. То есть, в городе работало то самое примечание о 10-верстовой зоне».


«…27 июля 1922 года губисполком решил переименовать Ново-Николаевск в Смирновск. Иван Никитич Смирнов был первым председателем Сибревкома, его еще называли "главный революционный завоеватель Сибири". В честь него и хотели назвать город, но ходатайство о переименовании тогда не было утверждено. Власти не унимаются и через два месяца, 22 сентября еще раз просят переименовать Ново-Николаевск. На этот раз в нейтральный Краснообск. Решение опять не проходит. В январе 1924 года, после смерти Ленина, Вениамин Давыдович Вегман предложил горсовету переименовать город в Ульянов, а губернию назвать Ульяновской».


Новосибирские писатели иногда выпускают книги о родном городе — зачастую публикуя в них фантастические факты из истории города. Одной из популярных таких книг стал «Мифосибирск» Игоря Маранина. Другой писатель, Андрей Фролов, издал роман «Падение Хрустального Бастиона», написанного в жанре киберпанк, действие происходит в 30-е годы XXI века в Новосибирске.  


Мария Морсина
Фото предоставлено Константином Голодяевым

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