Молодой мужчина упал с Октябрьского моста и выжил (обновлено)

Молодой мужчина упал с Октябрьского моста и выжил (обновлено) (видео)

Днем 24 февраля с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина — ему удалось выжить, сейчас спасатели МАСС уже передали его бригаде «скорой помощи». 


На место выехали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и ГУ МВД по Новосибирской области. Спасатели прибыли на аэроботе и вытащили пострадавшего. Они привезли его на пляж «Наутилус», где уже ждала бригада «скорой помощи».


По информации спасателей, мужчине 34 года. Пока известно, что у него сильное переохлаждение тела. «Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере», — добавили в МАСС. Как пояснил начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, мужчина сам признался врачам, что стоит на учете.


В соцсетях горожане уже активно обсуждают происшествие и многие утверждают, что пешеходная зона Октябрьского и других новосибирских мостов очень сильно «заросла снегом», и там очень опасно ходить.


Дополнение: после публикации новости на НГС спасатели МАСС выложили видеозапись спасения мужчины.  



Ранее новосибирцев удивило падение другого молодого человека с высоты — он упал с 9-го этажа дома и выжил

Мария Морсина
Фото НГС
Видео vk.com/mass54

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