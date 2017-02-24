Молодой мужчина упал с Октябрьского моста и выжил (обновлено)

Днем 24 февраля с Октябрьского моста в Новосибирске упал мужчина — ему удалось выжить, сейчас спасатели МАСС уже передали его бригаде «скорой помощи».





На место выехали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и ГУ МВД по Новосибирской области. Спасатели прибыли на аэроботе и вытащили пострадавшего. Они привезли его на пляж «Наутилус», где уже ждала бригада «скорой помощи».







По информации спасателей, мужчине 34 года. Пока известно, что у него сильное переохлаждение тела. «Мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере», — добавили в МАСС. Как пояснил начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, мужчина сам признался врачам, что стоит на учете.







В соцсетях горожане уже активно обсуждают происшествие и многие утверждают, что пешеходная зона Октябрьского и других новосибирских мостов очень сильно «заросла снегом», и там очень опасно ходить.







Дополнение: после публикации новости на НГС спасатели МАСС выложили видеозапись спасения мужчины.









Ранее новосибирцев удивило падение другого молодого человека с высоты — он упал с 9-го этажа дома и выжил.

