Более 900 спасателей отправились выручать рыбаков с опасного льда

В праздничные дни новосибирские спасатели проводят акцию «Безопасный лед», чтобы спасти рыбаков-автомобилистов и лыжников от опасных происшествий на реке и водохранилище.





На этих выходных подразделения МЧС, сотрудники районных администраций и волонтеры тщательно патрулируют водоемы Новосибирска и НСО — они следят за безопасностью, проводя в том числе разъяснительные беседы с рыбаками, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.







В этой акции участвует более 900 человек в 50 патрульных группах, из них 226 человек — сотрудники МЧС. Пристально спасатели следят за акваторией реки Обь в районе ГЭС, где лед опасно тонкий, также они патрулируют Бердь, Чаны и Обское водохранилище. Особое внимание спасатели уделяют несанкционированным ледовым переправам, местам массового лова рыбы и акваториям у населенных пунктов.







«Не один случай с рыбаками-автомобилистами был в этом году, когда, отправляясь на рыбалку, туда (на лед. — М.М.) заезжают, ветер дует, дороги, пробитые к водоемам, заметает, и, естественно, им помощь нужна», — пояснили в пресс-службе МЧС.







В министерстве напомнили, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. По данным синоптиков, днем 24-25 февраля в Новосибирске будет от 0 до –6 градусов.







«При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Во время движения ударами палок проверять прочность льда и следить за его состоянием», — описали в МЧС







Любители рыбной ловли должны помнить, что «нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами», добавили в ведомстве.







На этой неделе в Карасукском районе НСО пропали три машины с рыбаками — спасатели отыскали их и освободили из снежного плена.