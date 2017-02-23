Новосибирцев ждет салют на набережной Оби

Вечер 23 февраля новосибирцев ждет салют в честь Дня защитника Отечества, который можно будет увидеть на набережной Оби.





«Артиллерийские батареи произведут залпы в 21:00 по местному времени», — сообщает Минобороны РФ.





«Новосибирские новости» со ссылкой на Центральный военный округ добавляют, что артиллеристы ЦВО будут запускать салют из пушек и салютных установок с левого берега реки Обь. Хорошо будет видно огни с Михайловской набережной.





Посмотреть фейерверк можно будет на НГС — его фото появятся здесь вечером.







В прошлом году 23 февраля также завершился праздничным салютом — этот материал напомнит, как он выглядел в тот день.