Водитель «Дэу» попал в аварию и устроил потасовку на улице

Днем 23 февраля в Ленинском районе Новосибирска водитель попал в аварию на перекрестке, а затем устроил потасовку.







«Авария произошла на перекрестке улиц Плахотного и Пермской. Внедорожник Isuzu двигался по Пермской со стороны ул. Титова, Daewoo Matiz — во встречном направлении. Внедорожник на перекрестке повернул налево, и в этот момент в него врезалась "Дэу". По словам водителя "Исузу", "Дэу" двигалась на высокой скорости», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель «Дэу» вел себя неадекватно — «пытался силой доказать свою правоту», отметили в «Автоспасе». Успокоить его и уложить на землю помог прохожий.







«Прохожий представился подполковником полиции. Нарушитель задержан — его повезли на медосвидетельсвование», — добавили аваркомы.























Среди последних аварий на перекрестках, о которых писал НГС, было ДТП рядом с Нарымским сквером — там «Рено» сначала въехал в почтовую машину, а затем оказался на встречной полосе.