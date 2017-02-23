​Спасателям пришлось вскрывать гараж из-за умершего на работе новосибирца

Спасателям пришлось вскрывать гараж из-за умершего на работе новосибирца


Ночью 23 февраля новосибирские спасатели отправились в гаражный кооператив Октябрьского района, чтобы вытащить человека из гаража.


«МАСС поступило сообщение, что мужчина долгое время не выходит на связь, находясь в гараже. Прибывшие на вызов спасатели МАСС, вскрыв дверь шанцевым инструментом, обеспечили доступ в помещение сотрудникам полиции», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Оказалось, что мужчина в гараже умер. По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, инцидент произошел в гараже на ул. Никитина. «Без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — добавили в полиции. Умершему было 64 года. 


«Он проживал в этом гараже — он там работал, жил. Там станция технического обслуживания, шиномонтаж — большой комплекс, в одном из гаражей он тоже чем-то занимался», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин. Он отметил, что причиной смерти не был угарный газ.


Спасателям пришлось вскрывать гараж из-за умершего на работе новосибирца


Часто причиной смерти в гаражах становится именно угарный газ. Например, в прошлом году спасатели ездили вскрывать гараж, в котором мужчина задохнулся.

Елена Громкова
Скрин видео youtube.com, канал Виталий Шелков

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