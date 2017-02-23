​Новосибирцы пришли возложить цветы к Монументу Славы

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества к Вечному огню на Монументе Славы в Новосибирске возложили цветы.







Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню началась в 12 часов, на нее вместе с военным гарнизоном пришли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор НСО Владимир Городецкий, другие представители власти, члены общественных ветеранских организаций, военно-патриотических клубов.





День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Он был установлен в 1922 году, первоначально именовался как День Красной Армии и Флота, с 1946-го до 1993-го назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.















































В Новосибирске празднования 23 февраля начались еще накануне, о том, как женщины поздравляли мужчин на работе, можно посмотреть в материале НГС.

