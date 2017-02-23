​Кипяток из прорванной теплотрассы водопадом полился в Ельцовку

Утром 23 февраля в Заельцовском районе Новосибирска прорвало теплотрассу на ул. Галущака — несколько домов остались без горячей воды.







Авария случилась примерно в 7 часов утра — об этом консьержи сообщили управляющему ТСЖ «Радужный» (Галущака, 9) Антону Метелеву. Он выяснил, что параметры по температуре и давлению стали ниже нормы и позвонил в аварийную службы.







«Не дожидаясь аварийки, я пошел по теплотрассе вниз от дома, обнаружил, что происходит истечение трубы — кипяток льется в Ельцовку, которая за Галущака, 11. Там звуки чуть ли не водопада. Аварийка приехала, аварийщики обнаружили, что протечка в теплокамере, от которой запитаны три дома — Галущака, 5, 9, 11. Там стоит вода — кипяток», — отметил управляющий. По его словам, дефект отразился еще на нескольких домах.







Сейчас в домах горячая вода отключена, батареи холоднее нормы примерно в два раза.







«Дефект не на сетях "СИБЭКО". Администрация Центрального района обратилась за помощью ликвидации дефекта в "СИБЭКО". Устранение планируется к вечеру», — рассказали НГС.НОВОСТИ в компании «СИБЭКО».









