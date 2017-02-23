Пожарные всю ночь тушили опасный пожар на складах в Дзержинском районе

Пожарные продолжают работать на месте пожара, который случился в ночь на 22 февраля в Дзержинском районе.







Пожар случился в 22:01 на ул. Островского, 201, там загорелись складские помещения.







«О причине пожара еще пока рано говорить, на месте работают дознаватели, инженерно-пожарная лаборатория. Площадь пожара достаточно большая — 1600 кв. м. Тушили его по повышенному номеру 2. На месте работала лаборатория химическая, производили замеры, так как достаточно сильный дым был, обувь горела, а в жилом секторе превышение ПДК не установлено», — рассказал руководитель пресс-службе ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.







В здании несколько складских помещений, пояснил Винаков, когда пожарные приехали, наиболее интенсивно горел склад с обувью и одно из производственных помещений.







В 1:06 пожарные остановили распространение огня, а в 3:24 — открытое горение. Спасатели до сих пор работают на месте.





«Несколько подразделений там осталось, работают по разбору завалов и проливке, чтобы снова не вспыхнуло. Там обрушилось, коробки сверху потушили, а внутри тление возможно», — пояснил Винаков, отметив, что пожар потушен.







Пострадавших не было, на месте работали 65 человек и 20 единиц техники.









«Спасатели МАСС, прибывшие на пожар для разбора конструкций, находились в резерве на протяжении трех часов», — добавили в МАСС, отметив, что обрушение было на площади примерно 400 кв. м.







Очевидцы рассказали НГС.НОВОСТИ, что около часа ночи автоинспекторы перекрыли ул. Островского от «Бытронома» до Промышленной. Там собралась пробка, машины проезжали через ул. Алейская на Кошурникова и пр. Дзержинского.







По информации справочника 2ГИС, в здании по ул. Островского, 201 расположено 18 компаний, часть из них — оптово-торговые компании.















В предыдущий раз НГС писал о пожаре в новосибирском микрорайоне «Гэсстроевский», где сгорел частный дом.