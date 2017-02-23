Автоинспекторы за четыре часа нашли виновника смертельного ДТП

Автоинспекторы за четыре часа нашли виновника смертельного ДТП

Утром 23 февраля в Новосибирске автоинспекторы за несколько часов задержали пьяного водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП.


Авария случилась в 3:50 в Первомайском районе, у дома Первомайская, 2/1.


«Водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

 

Мужчина погиб, а ВАЗ уехал с места ДТП. О происшествии в полицию сообщил водитель ,который проезжал мимо. Он назвал приметы скрывшегося автомобиля, кроме того, он вызвал «скорую помощь».


Автоинспекторы начали поиск. Около 7:50 они нашли автомобиль, устроивший аварию, и задержали 29-летнего жителя поселка Кольцово. «Как выяснили полицейские, мужчина в момент аварии управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения», — сказали в ГУ МВД по НСО.


Сейчас идет доследственная проверка, полицейские выясняют причины аварии и личность погибшего — мужчине на вид около 30 лет.


Водители в Новосибирске не первый раз в этом месяце скрываются с места ДТП. На прошлой неделе НГС писал о том, как водитель сбил троих парней и уехал с места ДТП.

Елена Громкова
Фото Татьяны Кривенко

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