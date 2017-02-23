В Новосибирске выбрали самого спортивного парня 





Игорь Благодарев

21-летний курсант Новосибирского военного института Игорь Благодарев победил в городском конкурсе «Мистер Спорт-2017».





В финале парень поразил зрителей и жюри, когда прочел стихотворение Сергея Есенина «Письмо к женщине».





«Мое хобби — спорт, путешествия. Занимаюсь разными видами спорта, однако предпочтение отдаю плаванию», — рассказывал о себе Игорь Благодарев на отборочном этапе.









В ежегодном конкурсе «Мистер Спорт» в этом году участвовало десять юношей — целый месяц они соревновались в стрельбе, боксе, беге, боулинге и проходили различные испытания. В финале конкурса парни показали свои творческие способности.













Кроме творческих номеров юноши отвечали на каверзные вопросы ведущего — жюри отметило смекалку и остроумие участников.













Для творческого номера большинство участников выбрали танцевальные номер.













Самого спортивного парня выбирали начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, начальник управления физической культуры и спорта Марина Курносова, а также «Мисс Физкультура-2016» Алеся Звонкова — девушка завоевала титул в конце прошлого года.





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По словам Анны Терешковой, в победителе Игоре Благодареве соединились мужество, сила и душевная чувственность.











Во время финала не обошлось без романтических моментов — 22-летний студент СГУПСа, кандидат в мастера спорта по боксу Роман Гопанько исполнил вместе со своей девушкой Тамарой песню «Вдвоём», а после на сцене сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Растроганная девушка ответила «да».





Новосибирские мужчины регулярно делают необычные предложения своим девушкам. В ноябре прошлого года молодой человек позвал замуж, напугав девушку маской и топором.