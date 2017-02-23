ФАС России проверила обоснованность роста тарифов ЖКХ на 15 %

Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность роста тарифов ЖКХ на 15 %.







«Проверка была инициирована из-за многочисленных обращений граждан. ФАС России провела сбор и анализ информации с региона по соблюдению установленного Правительством РФ максимально возможного роста платы граждан», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ФАС России.





Второй митинг протеста, состоявшийся 28 января на пл. Ленина





В целом ФАС не нашла нарушений федерального законодательства в обоснованности запланированного роста тарифов ЖКХ на 15 % с 1 июля 2017 года. В московском антимонопольном управлении уточнили также, что данную индексацию узаконили новосибирские депутаты Горсовета.









По поводу же причин такого роста тарифов в пресс-службе ФАС в ответ на официальный запрос НГС.НОВОСТИ повторили те же доводы, что ранее сообщали новосибирцам местные областные власти. Росту тарифа на тепловую энергию послужило, в том числе, и «снижение полезного отпуска», и «увеличением расходов на энергетические ресурсы», а рост тарифов на воду «обусловлен фактическим снижением объемов отпуска воды и водоотведения».









«Следует отметить, что данный расчет носит предварительный характер, информация по фактическому изменению размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 г. будет доступна после начала отчетного периода», — уточнили в пресс-службе ФАС России и добавили, что правительство Новосибирской области объявило о возможной компенсации, связанной с увеличением платы за коммунальные услуги.











Тема роста тарифов ЖКХ на 15-20 % с 1 июля 2017 г. остается одной из самых актуальных для новосибирцев с декабря 2016 г. Сразу две группы общественников заявили о проведении череды митингов протеста. Несколько митингов уже прошло, другие еще готовятся. На последнем митинге, который состоялся 28 января на пл. Ленина, побывало, по разным оценкам, от 1000 до 1500 человек.