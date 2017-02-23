ФАС России проверила обоснованность роста тарифов ЖКХ на
15 %
Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность роста тарифов ЖКХ на 15 %.
«Проверка была инициирована из-за многочисленных обращений граждан. ФАС России провела сбор и анализ информации с региона по соблюдению установленного Правительством РФ максимально возможного роста платы граждан», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ФАС России.
В целом ФАС не нашла нарушений федерального законодательства в обоснованности запланированного роста тарифов ЖКХ на 15 % с 1 июля 2017 года. В московском антимонопольном управлении уточнили также, что данную индексацию узаконили новосибирские депутаты Горсовета.
По поводу же причин такого роста тарифов в пресс-службе ФАС в ответ на официальный запрос НГС.НОВОСТИ повторили те же доводы, что ранее сообщали новосибирцам местные областные власти. Росту тарифа на тепловую энергию послужило, в том числе, и «снижение полезного отпуска», и «увеличением расходов на энергетические ресурсы», а рост тарифов на воду «обусловлен фактическим снижением объемов отпуска воды и водоотведения».
«Следует отметить, что данный расчет носит предварительный характер, информация по фактическому изменению размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 г. будет доступна после начала отчетного периода», — уточнили в пресс-службе ФАС России и добавили, что правительство Новосибирской области объявило о возможной компенсации, связанной с увеличением платы за коммунальные услуги.
Тема роста тарифов ЖКХ на 15-20 % с 1 июля 2017 г. остается одной из самых актуальных для новосибирцев с декабря 2016 г. Сразу две группы общественников заявили о проведении череды митингов протеста. Несколько митингов уже прошло, другие еще готовятся. На последнем митинге, который состоялся 28 января на пл. Ленина, побывало, по разным оценкам, от 1000 до 1500 человек.
Илья Калинин
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